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В Германии констатировали снижение конкурентоспособности экономики

Глава Минфина ФРГ обвинил соцрасходы в падении конкурентоспособности страны

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Global Look Press

Конкурентоспособность экономики Германии ежегодно падает начиная с 2014 года, несмотря на рекордные государственные инвестиции. Об этом пишет ТАСС cо ссылкой на пост в соцсети X (ранее Twitter) министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

«Мы инвестируем рекордные суммы. Проблема в том, что наша конкурентоспособность снижается каждый год с 2014-го», — написал Линднер.

По его словам, огромные расходы идут на финансирование «самой крупной статьи бюджета» — социального государства, из-за чего необходимо повышать эффективность.

Глава Минфина усомнился, что высокая конкурентоспособность может обеспечиваться за счет госсредств.

«Должно работать наоборот: государство создает условия, при которых экономика конкурентоспособна, зарабатывает деньги и отдает их государству. Только так все может работать долгосрочно», — пояснил министр.

По данным Федерального статведомства, в 2023 году ВВП Германии упал на 0,3% из-за снижения покупательской способности населения на фоне роста цен.

Ранее рост экономики России в 2023 году превысил ожидания.

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