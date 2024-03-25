Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Газпром» проведет в Киргизии переговоры о поставках газа

Киргизия обсудит с «Газпромом» поставки не менее 500 млн кубометров газа

close
100%
РИА Новости

В ближайшие дни в Киргизию прибудут представители российского «Газпрома» для переговоров о поставках газа в республику на предстоящие годы. Как заявил замминистра энергетики Киргизии Талайбек Байгазиев, на встрече будет рассматриваться объем от 500 миллионов кубометров и выше, об этом пишет «Прайм».

«Буквально 27-28 марта, то есть уже послезавтра, приезжает представительство «Газпрома» по поставкам газа на будущие годы. Уже будем рассматривать от полумиллиарда кубов и выше», — отметил Байгазиев.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял , что компания обсуждает долгосрочное сотрудничество на 15 лет с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией. Также планируется расширить поставки газа по трубопроводной системе «Средняя Азия — Центр».

Ранее президент России Владимир Путин в день своего рождения, 7 октября, дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами