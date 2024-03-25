Индия обогнала Германию по поставкам лекарств в Россию

В 2023 году Индия стала крупнейшим иностранным поставщиком лекарственных препаратов на российский рынок, опередив Германию, которая возглавляла рейтинг последние два года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.

Согласно данным, за прошедший год в Россию было ввезено 293,9 млн упаковок индийских лекарств — на 3% больше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что европейские фармацевтические компании сокращают импорт оригинальных препаратов в Россию из-за появления дженериков-аналогов и ограничения присутствия на рынке.

«Отдельные иностранные компании выводят препараты, у которых появилось много аналогов, пользующихся большим спросом благодаря низким ценам», — поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Так, в начале года американская Viatris прекратила поставки в РФ известного препарата для лечения эректильной дисфункции «Виагра» из-за конкуренции с многочисленными дженериками. А японская Astellas вывела с рынка антибиотик «Вильпрафен», у которого нет аналогов в России, сославшись на оптимизацию инвестиций в глобальном масштабе.

«После начала СВО ряд западных фармкомпаний принимали политические решения об ограничении поставок в Россию отдельных препаратов», — добавляет Беспалов.

Речь идет, в частности, о прекращении импорта «Сиалиса» (Eli Lilly), «Ботокса» и филлеров (AbbVie).

Всего за 2023 год на российский фармрынок было выпущено 1,8 млрд упаковок иностранных лекарств — на 1,5% больше, чем годом ранее, но меньше, чем в рекордном 2021 году (1,9 млрд). При этом 4,1 млрд упаковок пришлось на лекарства местного производства.

«После начала российской спецоперации многие западные фармпроизводители объявили о прекращении маркетинговых инвестиций и клинических исследований в РФ, а некоторые, как BMS, Eli Lilly и Orion Pharma, полностью вышли с рынка, передав бизнес партнерам», — пишет издание.

До этого были названы ушедшие с российского рынка лекарства, не имеющие аналогов.

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