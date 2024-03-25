В Crocus Group заявили о намерении продолжить строить объекты в России

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что компания намерена продолжать работу в России по строительству зданий и сооружений. Об этом сообщает ТАСС.

«Цель террористов — разрушение. Наша миссия — созидание. Помня о жертвах теракта, мы продолжим работу», — сказал Агаларов.

Он подчеркнул, что компания справится с последствиями трагедии и будет дальше создавать объекты, «которые служат на благо людей и нашей страны».

До этого стало известно, что «Крокус Сити Холл» планируют восстановить. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Крокус интернешнл», которая владеет концертным залом в Красногорске.

В релизе отдельную благодарность выразили команде концертного зала, которая в момент трагедии действовала «профессионально, четко и героически», спасая жизни гостей и сотрудников.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».