Киев готовит к продаже два госбанка по требованию кредиторов из МВФ

На Украине в рамках требований Международного валютного фонда (МВФ) приступили к подготовке продажи двух крупных государственных банков — Укргазбанка и Сенс-банка (бывшего Альфа-Банка на Украине). Об этом свидетельствует опубликованный меморандум МВФ.

Согласно документу, к концу мая 2024 года украинская сторона должна выбрать и назначить международного финансового консультанта «в рамках прозрачной процедуры» для организации продажи обоих банков. Основным критерием при выборе консультанта станет его опыт международных сделок по отчуждению финансовых активов.

Кроме того, минфин Украины пересмотрит законопроект 2012 года о приватизации госбанков и внесет его в Верховную раду в мае нынешнего года для ускорения процесса. Киев также обязался, что все системные банки с государственным участием перейдут под контроль минфина, а несистемные не будут рекапитализироваться за счет бюджета.

До этого замминистра финансов Украины Юрий Драганчук заявлял , что иностранные инвесторы заинтересованы в покупке Укргазбанка и Сенс-банка. В январе холдинг ABH Holdings, прежний владелец национализированного в 2023 году Сенс-банка, подал иск к Киеву на $1 млрд за эту операцию.

Ранее Украина получила новый многомиллионный заем от Японии.