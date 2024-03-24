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В Венгрии сомневаются в пользе милитаризации экономики ЕС

Сийярто назвал опасными призывы о переводе промышленности ЕС на военные рельсы

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Global Look Press

Глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил с критикой в адрес председателя Евросовета Шарля Мишеля, призвавшего перевести экономику ЕС на «военные рельсы» на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сийярто, Венгрия всегда поддерживала развитие оборонной промышленности стран Евросоюза, в том числе для обеспечения самостоятельности блока в вопросах безопасности без помощи США. Однако министр подчеркнул, что этот процесс не должен проходить под влиянием событий на Украине.

«Крайне опасно, когда президент Европейского совета говорит о создании военной экономики, о переводе операций на военные рельсы из-за украинского конфликта. Эти слова сами по себе создают чрезвычайный риск», — заявил Сийярто в эфире венгерской радиостанции Kossuth.

До этого Шарль Мишель призвал лидеров ЕС перевести экономику блока в «военный режим», нарастить военные бюджеты и ускорить поставки вооружений Киеву. Участники саммита в Брюсселе приветствовали планы развития оборонной промышленности, но не приняли решения о выпуске евробондов для ее поддержки.

Ранее Украина получила новый многомиллионный заем.

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