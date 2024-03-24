В Белгородской области выплатили компенсацию поврежденным предприятиям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 60 предприятий в Шебекинском городском округе, поврежденных в результате обстрелов, получили 113 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Завершился первый этап выдачи помощи пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса Шебекинского округа. <…> Первый этап — 113 млн [рублей], 64 предпринимателя», — написал Гладков.

По словам главы региона, с 24 марта начинается второй этап выдачи компенсации предпринимателям округа, имущество которых пострадало при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор напомнил, что всего Белгородская область получила на эти цели 700 млн рублей из федерального бюджета по решению президента России Владимира Путина.

23 марта Гладков заявлял, что одно из предприятий региона — в Старооскольском городском округе — подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа.

До этого сообщалось, что на подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей. В городе в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины было повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена крыша и были выбиты окна. Кроме этого, посечено восемь частных автомобилей.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.