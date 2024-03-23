Иностранцы резко сократили инвестиции в Китай

Потоки иностранных инвестиций в Китай по итогам января — февраля сократились на 19,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составили 215,1 млрд юаней (около $30 млрд). Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные министерства торговли КНР.

Инвесторов отпугнули репрессии местных регулирующих органов, которые присутствуют во всех секторах: от технологий до образования, пишет издание. Еще в прошлом году американские бизнесмены говорили, что Китай становится «неинвестируемым».

В 2023 году прямые иностранные инвестиции в Китай сократились на 8% в годовом исчислении.

Во вторник, 19 марта, китайский кабмин объявил о новых шагах по борьбе со спадом иностранных инвестиций. Среди них — расширение доступа к рынку и смягчение некоторых правил.

Накануне курс юаня обвалился до четырехмесячного минимума.

Ранее цены на какао-бобы обновили рекорд.