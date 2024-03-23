В Минфине выступили против использования криптовалют внутри России

Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался против использования криптовалют для внутренних расчетов из-за отсутствия контроля со стороны регуляторов. Об этом пишет РБК.

Силуанов также рассказал, что Минфин и Банк России договорились в скором времени обсудить вопрос майнинга криптовалют в стране.

«Уверен, что мы с Центробанком договоримся. Не первый год этот вопрос обсуждается. Запрещать обращение криптовалют мы не можем. Поэтому нам нужно это русло регулировать. Уверен, что найдем решение», — заявил министр.

Накануне в ЦБ РФ оценили эксперимент с цифровым рублем. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» в ходе пресс-конференции, заявила о необходимости расширения пилотного проекта. Она также рассказала об отношении россиян к национальной виртуальной валюте.

Ранее криптоэксперт назвал «дно» биткоина в 2024 году.