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В Минфине выступили против использования криптовалют внутри России

Силуанов выступил против использования криптовалют для внутренних расчетов РФ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался против использования криптовалют для внутренних расчетов из-за отсутствия контроля со стороны регуляторов. Об этом пишет РБК.

Силуанов также рассказал, что Минфин и Банк России договорились в скором времени обсудить вопрос майнинга криптовалют в стране.

«Уверен, что мы с Центробанком договоримся. Не первый год этот вопрос обсуждается. Запрещать обращение криптовалют мы не можем. Поэтому нам нужно это русло регулировать. Уверен, что найдем решение», — заявил министр.

Накануне в ЦБ РФ оценили эксперимент с цифровым рублем. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» в ходе пресс-конференции, заявила о необходимости расширения пилотного проекта. Она также рассказала об отношении россиян к национальной виртуальной валюте.

Ранее криптоэксперт назвал «дно» биткоина в 2024 году.

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