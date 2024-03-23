Цены на какао-бобы второй раз за неделю обновили рекорд

Мировые цены на какао-бобы превысили отметку в $8900 за тонну, установив новый рекорд всего через несколько дней после предыдущего. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Майский фьючерс на какао-бобы в пятницу закрылся на отметке $8939 за тонну. С начала года котировки взлетели более чем в два раза, за последнюю неделю — на 11,5%.

Стоимость сырья значительно выросла из-за опасений по поводу урожая в Западной Африке. В регионе сухая погода и лесные пожары, вызванные феноменом Эль-Ниньо. Между тем мировой спрос на какао-бобы продолжает оставаться высоким.

Прошлый рекорд какао-бобы установили в понедельник, 18 марта. Стоимость сырья впервые за всю историю превысила отметку $8300 за тонну. При этом всего полтора месяца назад биржевая цена какао не превышала и $5000 за тонну.

До этого сообщалось, что резкий рост цен на бобы парализовал переработку в главных странах-экспортерах.

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