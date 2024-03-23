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Стало известно, кому в России повысят пенсии с 1 апреля

Профессор Финогенова: с апреля россиян ждет повышение социальных пенсий на 7,5%

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Социальные пенсии в России вырастут на 7,5% с 1 апреля. Индексация коснется около 3,4 млн человек. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

В результате выплаты увеличат до 7689,83 рубля в месяц. Размер пенсии по инвалидности будет варьироваться от 6536,41 рубля до 18455,42 рубля в зависимости от категории получателя, отметила экономист.

Апрельская индексация также затронет получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, добавила Финогенова.

На данный момент в России существует четыре вида социальной пенсии: по старости, по инвалидности, по потере кормильца и для детей, оба родителя которых неизвестны.

До этого были названы лучшие российские города для жизни на пенсии. Десятку снова возглавил Сочи.

Ранее россияне рассказали о «пенсии мечты».

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