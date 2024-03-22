Премьер Украины сообщил о повреждении около 20 электроподстанций

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале, что в нескольких регионах страны были повреждены порядка 20 электрических подстанций.

«Имеем серьезные разрушения инфраструктуры… Поражены около 20 подстанций, электростанции, в том числе ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что на Украине нет и не прогнозируется дефицита электроэнергии. Премьер пообещал, что в течение суток энергоснабжение в регионах будет восстановлено.

22 марта сообщалось, что Россия нанесла удары по украинским объектам энергосистемы. В некоторых регионах либо нет электричества, либо введен режим аварийных отключений. У жителей также перебои с водой, интернетом и мобильной связью. Запорожской АЭС грозит блэкаут. Глава «Укргидроэнерго» заявил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС остановила работу после пожара и повреждений. В Госдуме ночную атаку назвали местью за обстрелы Белгорода и приграничных территорий.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал продолжить и усилить удары на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее стало известно, что более тысячи шахтеров на Украине остались под землей из-за проблем с электричеством.