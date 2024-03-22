В ЦБ прокомментировали указ об обязательной продаже валютной выручки

О пролонгации указа об обязательной продаже валютной выручки до конца 2024 года Банку России пока ничего не неизвестно. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит корреспондент «Газеты.Ru»

«Нет, мне об этом неизвестно», — сказала глава финансового регулятора в рамках пресс-конференции.

Она также напомнила о том, что позиция Центробанка по данному вопросу была озвучена ранее.

Требования к экспортерам о продаже части валютной выручки начали действовать с 16 октября 2023 года. Срок требований истекает 30 апреля. Работу механизма предлагается продлить до конца 2024 года. По словам Белоусова, в настоящее время готовится соответствующее предложение.

В январе правительство РФ поддержало продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. При этом Центробанк России не нашел оснований для поддержки пролонгации.

Ранее Белоусов оценил эффективность продажи валютной выручки.