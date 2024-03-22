Набиуллина оценила вероятность «черных лебедей» в экономике России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке заявила, что «черные лебеди» в российской экономике всегда могут быть, решения по ним будут приниматься по ситуации, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается «черных лебедей» — они всегда могут быть», — сказала она.

Набиуллина добавила, что у ЦБ есть базовый прогноз по рискам. По ее словам, решения будут приниматься в зависимости от значимости таких неожиданных событий, мы будем смотреть, какие решения нужно будет принимать», — сказала Набиуллина.

«Черным лебедем» называют неожиданное и трудно прогнозируемое событие, которое имеет сильное влияние на финансовый рынок.

До этого она заявила, что Центробанк примет зеркальные меры в случае освоения Евросоюзом заблокированных активов.

Незадолго до этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз уже к 1 июля сможет перевести €1 млрд доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины. По ее словам, это сможет произойти в случае, если ЕС быстро завершит разработку механизма изъятия средств.

Ранее Набиуллина назвала цель ЦБ по инфляции в России