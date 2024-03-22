Набиуллина объяснила роль золотовалютных резервов в поддержании курса рубля

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не тратит резервы на поддержание курса рубля, все операции на рынке относятся к бюджетному правилу. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, из статистки золотовалютных резервов видно, что они не тратятся на поддержание курса рубля, а все изменения в золотых запасах продиктованы операциями по бюджетному правилу и переоценкой.

Набиуллина подчеркнула, что единственное исключение было в феврале 2022 года, когда подобное было необходимо для рисков финансовой стабильности.

ЦБ РФ на заседании 22 марта второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Решение Банка России совпало с ожиданиями финансового рынка. О высокой вероятности сохранения ключевой ставки на уровне 16% «Газете.Ru» заявил экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин. Он объяснил, что в пользу такого решения говорит текущий тренд по инфляции: сначала в феврале было ее ускорение, а потом темпы роста цен начали замедляться. Дубинин назвал нецелесообразным изменение ключевой ставки сейчас. Прогноз Дубинина подтвердили семь банковских аналитиков и экономистов.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.