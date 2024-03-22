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В ЦБ РФ выступают за завершение программы массовой льготной ипотеки

Набиуллина выступила за завершение летом программы массовой льготной ипотеки

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программа массовой льготной ипотеки будет завершена летом, однако адресные программы продолжат работать.

«Мы действительно выступаем за адресные программы льготной ипотеки. Ипотека с господдержкой, по нашему мнению, должна распространяться на людей, которым нужна помощь в финансировании покупки жилья, исходя из общих социально-экономических целей или в рамках программ развития отдельных регионов», — сказала Набиуллина.

По ее словам, программа семейной ипотеки помогает решать демографический вопрос, поскольку она помогает молодым семьям брать ипотеку на льготных условиях.

До этого в Госдуме 22 марта предложили ввести льготную ипотеку, долг по которой уменьшался бы с количеством детей. При рождении первого ребенка долг снизится на 10%, второго — на 20%, третьего — на 75%, четвертого — на 100%. Также депутаты обсуждают отмену первоначального взноса по ипотекам для молодых семей или снижение до 5-10%.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что большинство россиян не могут построить дом на свои деньги.

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