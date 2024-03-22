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Набиуллина назвала цель ЦБ по инфляции в России

Набиуллина: цель ЦБ — снизить инфляцию и достичь ее уровня около 4%

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Мария Девахина/РИА Новости

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сбережения в рублях становятся привлекательны за счет влияния на курс через ключевую ставку. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, подобная мера также сдерживает чрезмерный спрос на импорт и уменьшает давление на валютный курс. Набиуллина добавила, что эффект от денежно-кредитной политики и изменения в торговом балансе в основном и определяют валютный курс.

Председатель ЦБ подчеркнула, что основная цель регулятора заключается в снижении инфляции и достижении ее разглашенного уровня вблизи 4%.

ЦБ РФ на заседании 22 марта второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Решение Банка России совпало с ожиданиями финансового рынка. О высокой вероятности сохранения ключевой ставки на уровне 16% «Газете.Ru» заявил экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин. Он объяснил, что в пользу такого решения говорит текущий тренд по инфляции: сначала в феврале было ее ускорение, а потом темпы роста цен начали замедляться. Дубинин назвал нецелесообразным изменение ключевой ставки сейчас. Прогноз Дубинина подтвердили семь банковских аналитиков и экономистов.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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