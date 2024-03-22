Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС назвали размер нового тарифа на зерно из России и Белоруссии

ТАСС: размер тарифа ЕС на зерно из РФ и Белоруссии может достигать €95 за тонну

close
100%
Vadim Ghirda/Reuters

Размер тарифа Евросоюза (ЕС) на импорт российского и белорусского зерна может достигать €95 за тонну, однако сроки его введения в действие пока неизвестны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

«В зависимости от конкретного продукта они увеличатся до €95 за тонну. <...> О сроках говорить очень сложно. В случае одобрения этого предложения нужно еще большинство в Совете ЕС на уровне министров сельского хозяйства. Мы надеемся, что все пройдет быстро», – говорится в сообщении.

Источник подчеркнул, что тарифы должны быть серьезно увеличены, чтобы препятствовать нынешнему объему импорта.

22 марта стало известно, что двухдневный саммит Евросоюза, проходящий в Брюсселе, постановил поднять тарифы на сельхозпродукцию из РФ.

В Евросоюзе (ЕС) отметили, что ограничения на импорт зерновых из России не затронут торговлю страны с третьими странами, включая транзит продукции через территорию союза.

Ранее в МИД РФ отреагировали на планы ЕС по тарифам на российскую сельхозпродукцию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами