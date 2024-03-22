В ЕС назвали размер нового тарифа на зерно из России и Белоруссии

Размер тарифа Евросоюза (ЕС) на импорт российского и белорусского зерна может достигать €95 за тонну, однако сроки его введения в действие пока неизвестны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

«В зависимости от конкретного продукта они увеличатся до €95 за тонну. <...> О сроках говорить очень сложно. В случае одобрения этого предложения нужно еще большинство в Совете ЕС на уровне министров сельского хозяйства. Мы надеемся, что все пройдет быстро», – говорится в сообщении.

Источник подчеркнул, что тарифы должны быть серьезно увеличены, чтобы препятствовать нынешнему объему импорта.

22 марта стало известно, что двухдневный саммит Евросоюза, проходящий в Брюсселе, постановил поднять тарифы на сельхозпродукцию из РФ.

В Евросоюзе (ЕС) отметили, что ограничения на импорт зерновых из России не затронут торговлю страны с третьими странами, включая транзит продукции через территорию союза.

Ранее в МИД РФ отреагировали на планы ЕС по тарифам на российскую сельхозпродукцию.