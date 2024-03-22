В ЕС заявили, что санкции на зерно из РФ не затронут третьи страны

В Евросоюзе (ЕС) утверждают, что ограничения на импорт зерновых из России не затронут торговлю страны с третьими странами, включая транзит продовольствия через территорию союза. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник, сообщает РИА Новости.

«Предложение составлено так, что новые меры не коснутся торговли России с третьими странами, включая транзит через территорию ЕС», – сообщил чиновник.

В союзе также отметили, что увеличение пошлин на российское зерно направлено на предупреждение вероятной дестабилизации рынка в Евросоюзе, а также имеет своей целью предотвращение импорта в ЕС зерна якобы с территорий Украины, чтобы помешать финансированию ВПК РФ.

22 марта стало известно, что проходящий в Брюсселе двухдневный саммит Евросоюза постановил поднять тарифы на сельхозпродукцию из России.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отметил, что при повышении Евросоюзом пошлин на российское зерно необходимо учесть интересы потребителей в мире.

Ранее в МИД РФ отреагировали на планы ЕС по тарифам на российскую сельхозпродукцию.