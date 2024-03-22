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Посол РФ объяснил, почему японский бизнес не хочет уходить из России

Посол Ноздрев: японский бизнес не хочет уходить из России из-за потенциала рынка

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Японские компании, оставшиеся в России, не спешат выходить из страны и намерены продолжать развивать свой бизнес, поскольку они видят потенциал местного рынка. Такое мнение высказал посол РФ в Японии Николай Ноздрев. Его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на многочисленные пакеты санкций, российская экономика продемонстрировала не только высокую устойчивость, но и сохранила потенциал роста. Для бизнеса это главный фактор. И в соответствии с этими перспективами он обязательно будет продолжать работать», — уверен дипломат.

При этом Ноздрев заявил, что Россия готова оказать поддержку японским партнерам в различных отраслях: от машиностроения до сырьевого сектора.

До этого посол оценил отношения РФ и Японии в 2024 году.

Накануне стало известно, насколько сократился товарооборот Японии с Россией.

Ранее российские ретейлеры призвали власти ужесточить условия ввоза иностранных товаров.

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