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В России стали ловить больше рыбы

Росрыболовство: вылов рыбы в России за зиму вырос на 9%

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вылов рыбы и морепродуктов в России за период с января по февраль увеличился на 9% к прошлому году и уже превысил 1 млн тонн. Об этом сообщается на сайте Росрыболовства.

Главным образом рост показателя обеспечили рыбаки Дальнего Востока. Объем добычи в этом регионе по итогам первых двух месяцев года вырос на 15%, до 864 тыс. тонн.

Также хорошую динамику демонстрируют и другие регионы. В Северном бассейне вылов за период вырос на 6%, до 84 тыс. тонн, а в Азово-Черноморском — на 21%, до 8,8 тыс. тонн.

Главная проблема отечественных рыболовов заключается в реализации товара, отмечают эксперты. Представителям малого бизнеса приходится искать покупателей вручную, что негативно сказывается на доходах.

В марте Россия разорвала соглашения с Великобританией о рыболовстве. Договоренности действовали с 1956 года.

Ранее Европа оказалась на грани продовольственного кризиса.

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