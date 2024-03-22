Названы самые опасные ошибки владельцев банковских карт

Одна из основных ошибок владельцев банковских карт заключается в передаче информации о реквизитах близким, заявил в беседе с агентством «Прайм» основатель сервиса «Кредчек», член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

«Дав лишь раз все реквизиты карты, чтобы «помочь кому-то из близких срочно оплатить за…», вы отдаете нынешние и будущие деньги навсегда», — предупредил эксперт.

При передаче данных карты третьим лицам информация становится более легкодоступной и ей могут воспользоваться мошенники, пояснил он.

Еще одна ошибка заключается в отсутствии блокировки входа в банковских приложениях, продолжил Мехтиев. Кроме того, не следует привязывать свои платежные карты ко всем сайтам, добавил он.

Также рекомендуется установить лимиты расходов по списаниям онлайн и офлайн и не менее одного раза в месяц проверять свою кредитную историю, резюмировал финансист.

До этого сообщалось, что российские банки подняли лимиты по кредиткам.

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