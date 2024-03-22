Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые опасные ошибки владельцев банковских карт

Финансист Мехтиев: необходимо регулярно проверять свою кредитную историю

close
100%
Depositphotos

Одна из основных ошибок владельцев банковских карт заключается в передаче информации о реквизитах близким, заявил в беседе с агентством «Прайм» основатель сервиса «Кредчек», член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

«Дав лишь раз все реквизиты карты, чтобы «помочь кому-то из близких срочно оплатить за…», вы отдаете нынешние и будущие деньги навсегда», — предупредил эксперт.

При передаче данных карты третьим лицам информация становится более легкодоступной и ей могут воспользоваться мошенники, пояснил он.

Еще одна ошибка заключается в отсутствии блокировки входа в банковских приложениях, продолжил Мехтиев. Кроме того, не следует привязывать свои платежные карты ко всем сайтам, добавил он.

Также рекомендуется установить лимиты расходов по списаниям онлайн и офлайн и не менее одного раза в месяц проверять свою кредитную историю, резюмировал финансист.

До этого сообщалось, что российские банки подняли лимиты по кредиткам.

Ранее стало известно, на что россияне берут микрозаймы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами