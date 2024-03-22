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Штаты требуют от Байдена вернуть доступ к контрактам по СПГ

В 16 американских штатах обратились к Белому дому за разрешением на экспорт СПГ

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Depositphotos

Власти 16 американских штатов обратились к Белому дому за разрешением на экспорт СПГ, в первую очередь в Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение окружного суда штата Луизиана.

«Односторонний указ Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и наш конституционный порядок», — заявил генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон.

Он опубликовал в своих социальных сетях копию постановления суда. Кроме Техаса, который является крупнейшим газодобывающим штатом США, и Луизианы, к Байдену с требованием вернуть доступ к контрактам обратились также штаты Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Джорджия, Канзас, Миссисипи, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что несмотря на резкое сокращение экспорта трубопроводного газа в Евросоюз за последние два года, Россия нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС на 38% по итогам 2023 года.

Ранее Мадрид призвал страны ЕС договориться об отказе от газа из РФ.

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