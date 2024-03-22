В ЕС готовятся вводить тарифы на продукты из России и Белоруссии

Саммит Европейского союза постановил поднять тарифы на сельхозпродукцию из России, а также из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Мы подготовили предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт [в ЕС] зерновых продуктов. На это есть несколько хороших причин. Это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка. Это остановит Россию от использования прибыли от экспорта в ЕС», — утверждает фон дер Ляйен.

До этого Европарламент и Совет Европейского союза достигли соглашения о продлении мер по либерализации торговли с Украиной, чтобы поддержать ее в конфликте с Россией.

Евросоюз принял решение продлить приостановку пошлин и квот на украинские продукты сельского хозяйства, при этом предлагается поднять тарифы для сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии.

До этого США заявили, что Европа готовится к трансатлантической торговой войне с Трампом.