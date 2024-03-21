Стало известно о предложении США по использованию российских активов

США предложили странам «Большой семерки» (G7) сформировать механизм выпуска гособлигаций на сумму как минимум $50 млрд для помощи Украине с использованием заблокированных российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

«Западные союзники изо всех сил пытаются получить финансирование для Киева в критический момент конфликта», — отмечается в материале.

Согласно информации издания, доход от предложенного выпуска облигаций будет равен почти $60 млрд.

Незадолго до этого газета The Guardian писала, что лидеры «Группы семи» рассмотрят изъятие замороженных активов России для оказания военной помощи Украине.

По сведениям журналистов издания, лидеры ЕС встретятся в Брюсселе и обсудят способы радикального увеличения военной и финансовой поддержки Украины на фоне призывов к государствам-членам евросодружества поставить экономику «на военную основу».

Ранее в ЕС предупредили о финансовом кризисе из-за исков России к Euroclear.