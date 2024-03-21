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В России предупредили об угрозе дефицита бензина

ИЭФ: проблемы с модернизацией НПЗ грозят сбоями в поставках топлива

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российская нефтеперерабатывающая отрасль столкнулась с серьезными вызовами, которые к лету могут привести к дефициту бензина в стране. Об этом предупредил в своей колонке для журнала Forbes замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев.

По его словам, санкции осложняют проведение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах из-за нехватки иностранного оборудования и комплектующих. К тому же участившиеся атаки беспилотников увеличивают число повреждений на предприятиях.

«Совокупная мощность российских НПЗ составляет 340 млн тонн нефти в год. Но из-за проблем с ремонтом и модернизацией уже к лету стране грозит дефицит бензина на внутреннем рынке», — пишет Кондратьев.

В прошлом году Россия переработала 275 млн тонн нефти. На внутренний рынок поступило 86-90% произведенного бензина, 80-85% авиакеросина и 50-60% дизтоплива. Эксперт отмечает, что отечественные заводы сильно зависят от импортного оборудования.

До этого стало известно, что ситуацию на топливном рынке РФ обсудят в правительстве.

Ранее кабмин подготовил новые меры для стабилизации рынка топлива.

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