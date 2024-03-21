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В Госдуме увидели предпосылки к снижению ключевой ставки

Депутат Аксаков: в России появились предпосылки к снижению ключевой ставки

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России появились предпосылки для постепенного снижения ключевой ставки Центробанком. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Однако на ближайшем заседании Совета директоров ЦБ, которое запланировано на 22 марта, показатель, скорее всего, сохранят на прежнем уровне, считает депутат. Он пояснил, что это связано с тем, что инфляционные ожидания в стране хотя и постепенно снижаются, но остаются все еще высокими.

«Правда, недавно Центральный банк нас проинформировал о том, что, например, период с 5 по 11 марта инфляция находилась на нулевом уровне, то есть цены не росли. И это впервые за последнее время. Это хороший сигнал, который говорит о том, что ситуация находится под контролем. <...> И, соответственно, есть все предпосылки к тому, что на следующем заседании Центральный банк начнет постепенно снижать ключевую ставку», — отметил Аксаков.

18 марта РБК со ссылкой на собственный опрос аналитиков писал, что Банк России на заседании 22 марта оставит ключевую ставку на уровне 16% годовых. Некоторые эксперты не исключают обсуждения вариантов ужесточения денежно-кредитной политики до 16,5-17%, но считают его менее вероятным.

Ранее экс-зампред ЦБ спрогнозировал решение по ключевой ставке 22 марта.

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