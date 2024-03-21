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Экс-спикер Рады обвинил власти Украины в попытке законодательно закрепить коррупцию

Разумков: ОП Украины и «Слуге народа» пытаются закрепить коррупцию в законах

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РИА «Новости»

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале заявил о том, что офис президента Украины и фракция «Слуга народа» стремятся законодательно закрепить коррупцию.

«Власть продолжает превращать парламент в невесть что, закладывая в правильные законопроекты абсолютно коррупционные поправки», — написал он.

Разумков отметил, что в поправках заложено повышение зарплат членам Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку до 100 тысяч гривен (около 2,6 тысячи долларов). Также, по его словам, согласно поправкам предусматривается возможность родственникам руководства комиссии работать в связанных организациях.

Разумков обвинил в продвижении данных поправок депутата от «Слуги народа» Даниила Гетманцева. Он также выразил возмущение подобными поправками, в то время как страна ведет боевые дейтсвия.

До этого Разумков назвал законопроект о мобилизации на Украине диверсией против страны. По его словам, уже сейчас украинцы выводят деньги со своих счетов и начинают думать, как избежать призыва.

Ранее Шмыгаль заявил, что в ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны.

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