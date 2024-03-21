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Россияне стали реже брать ипотеку

TYMY: россияне не спешат брать ипотеку в преддверии пересмотра ставки ЦБ

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«Газета.Ru»

Россияне не торопятся получать уже одобренную ипотеку, ожидая пересмотра ключевой ставки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков платформы TYMY.

В январе число заявок на ипотеку было на 25% меньше, чем в прошлом году. В феврале ситуация несколько стабилизировалось, однако показатель все равно оказался на 5% ниже прошлогоднего. За первые две недели марта динамика не изменилась — отправленных заявок было на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Выдач стало существенно меньше сразу после новости о том, что 22 марта Банк России может пересмотреть ключевую ставку, отметили эксперты.

До этого экс-зампред ЦБ в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал решение по ключевой ставке на предстоящем заседании. По его мнению, регулятор оставит показатель неизменным на уровне 16%.

Ранее цены на золото установили новый исторический рекорд на фоне решения ФРС США.

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