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Стало известно, на сколько сократился товарооборот Японии с Россией

Минфин Японии: товарооборот с Россией в феврале сократился на 16,5 %

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Товарооборот России и Японии в феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 16,5% — до 104,1 млрд иен (около $690 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского министерства финансов.

Экспорт из Японии в Россию в феврале уменьшился на 33,6%, из РФ — на 10,2%.

По данным агентства, в Россию стало прибывать на 94,2% меньше медицинских изделий, на 4,5% сократился экспорт легковых автомобилей, запчастей — на 37,4%.

Россия в свою очередь снизила на 82,7% импорт зерновых культур, но закупки российской рыбы и рыбной продукции выросли на 9%.

В 2023 году товарооборот между РФ и Японией сократился на 45,3% — до 1,43 трлн иен (около $9,6 млрд по текущему курсу). Прежде всего это коснулось поставок железа, цветных металлов, нефти, медицинских изделий.

При этом на прошлой неделе стало известно, что товарооборот России со странами ближнего зарубежья по итогам 2023 года составил рекордные $56,2 млрд. Главным торговым партнером РФ остался Казахстан.

Ранее ФТС раскрыла объем внешней торговли России.

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