В Минцифры уточнили информацию насчет моратория на антимонопольные проверки

Мораторий на антимонопольные проверки коснется только нескольких IT-предприятий, владеющих цифровой платформой. Об этом сообщает Telegram-канал министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«К таким цифровым платформам относится крайне маленький состав участников ИТ-рынка, так как организация должна обладать цифровой платформой, доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке, а выручка должна быть свыше 2 млрд рублей», — указано в сообщении Минцифры.

В ведомстве уточнили, что мораторий будет касаться всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства.

До этого кабинет министров России отменил временный запрет на антимонопольные проверки IT-компаний в связи с большим количеством жалоб на нарушения со стороны цифровых корпораций.

Ранее эксперты призвали ужесточить в России антимонопольное регулирование IT-компаний.