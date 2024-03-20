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В Минцифры уточнили информацию насчет моратория на антимонопольные проверки

Минцифры: мораторий на антимонопольные проверки коснется нескольких предприятий

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Минцифры России

Мораторий на антимонопольные проверки коснется только нескольких IT-предприятий, владеющих цифровой платформой. Об этом сообщает Telegram-канал министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«К таким цифровым платформам относится крайне маленький состав участников ИТ-рынка, так как организация должна обладать цифровой платформой, доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке, а выручка должна быть свыше 2 млрд рублей», — указано в сообщении Минцифры.

В ведомстве уточнили, что мораторий будет касаться всех плановых проверок, в том числе по линии соблюдения антимонопольного законодательства.

До этого кабинет министров России отменил временный запрет на антимонопольные проверки IT-компаний в связи с большим количеством жалоб на нарушения со стороны цифровых корпораций.

Ранее эксперты призвали ужесточить в России антимонопольное регулирование IT-компаний.

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