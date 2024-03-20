Украина могла бы масштабировать производство дронов до 2 млн в год

Украина могла бы производить до 2 млн беспилотников в год, но не делает этого из-за отсутствия средств. Об этом в интервью The Guardian заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Министр заявил, что в 2024 году страна намерена достичь установленных президентом Владимиром Зеленским показателей по выпуску 1 млн дронов, но может произвести еще больше.

«Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Федоров заявил, что в производстве беспилотных летательных аппаратов задействованы более 200 украинских компаний, обеспечивающих поставки более 90% БПЛА на поле боя.

Главной причиной невозможности расширения производства дронов в текущий момент он назвал «недостаток финансовой помощи со стороны США». В отличие от них, Великобритания заявила, что потратит £325 млн на закупку 10 000 беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины.

18 марта правительство Украины приняло решение выделить дополнительные 5 млрд гривен (порядка $130 млн) на закупку беспилотников для украинских войск.

Ранее Канада присоединилась к коалиции по развитию беспилотников для Украины.