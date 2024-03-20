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Росстат отметил улучшение потребительских настроений россиян

Росстат: индекс потребительской уверенности россиян за три месяца вырос на 6 п.п.

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Pixabay

Потребительские настроения россиян улучшились. Индекс потребительской уверенности населения отражающий совокупные потребительские ожидания граждан в январе – марте 2024 года вырос на 6 процентных пунктов (п.п.) к октябрю – декабрю 2023 года и составил -7%. Это следует из данных Росстата, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Рост потребительской уверенности означает, что россияне готовы больше тратить.

Заметные улучшения настроений респондентов отражают несколько индексов — ожидаемых изменений в российской экономике, произошедших изменений в экономике за последний год, ожидаемых и прошедших изменений в личном материальном положении, благоприятности условий для крупных покупок и сбережений.

Например, индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в первом квартале 2024 года вырос на 6 п.п. к четвертому кварталу 2023 года, до -0,2%. Доля респондентов, положительно оценивающих ожидаемые изменения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, в январе – марте 2024 года увеличилась на 3 п.п. к октябрю – декабрю 2023 года и составила +15%. Доля нейтральных оценок повысилась на 3 п.п., до +68%. Доля отрицательных оценок уменьшилась на 6 п.п., до +15%.

Росстат провел опрос респондентов с 1 по 10 февраля 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в марте.

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