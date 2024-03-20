Поставки российской нефти резко упали из-за ремонтов и ветров

Экспортные поставки российской нефти морем сократились после того, как отгрузки упали на крупнейших балтийском и тихоокеанском терминалах из-за ремонтных работ в Приморске и сильного ветра в районе Козьмино. Об этом пишет издание Bloomberg.

Трехдневный перерыв в погрузке в Приморске указывает на плановое техобслуживание, но это все равно снизило поставки до минимума с сентября. На Дальнем Востоке сильные ветры свыше 65 км/ч вновь ограничили отгрузки в Козьмино после аналогичных перебоев ранее в марте.

Ремонт и неблагоприятные погодные условия привели к тому, что еженедельный экспорт нефти оказался заметно ниже целевого уровня, согласованного Москвой с партнерами по ОПЕК+ для сокращения добычи и поддержки цен. Хотя по показателю за четыре недели поставки соответствовали этой цели.

Отдельную роль сыграли санкции в отношении некоторых танкеров с российской нефтью и ряда компаний, участвующих в торговле. Хотя пока в целом поставки значительно не сократились. Крупнейшая российская судоходная компания «Совкомфлот» заявила, что ужесточение американских мер оказывает давление на ее операции.

Два танкера с российской нефтью Urals простаивают уже более трех недель у западного побережья Индии, не получая разрешения на разгрузку. Индийские НПЗ, в свою очередь, наращивают закупки американской нефти — максимум за почти год из-за проблем с поставками из России.

Поставки в Индию ключевых для Дальнего Востока сортов ВСТО и «Сокол» полностью прекратились. Последняя партия была отгружена в январе. Пик экспорта около года назад достигал 500 тыс. баррелей в сутки.

Накануне в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

Ранее стоимость нефти вернулась к максимумам прошлого года.