Клиенты Сбера с iPhone смогут оплачивать покупки с нескольких счетов

Сервис Сбера «Оплата с нескольких счетов», которым раньше могли пользоваться только владельцы Android-устройств, стал доступен и на iOS, сообщили в пресс-службе банка.

В компании уточнили, что сервис позволяет использовать средства с запасных счетов, если на основном не хватает денег.

Для подключения услуги нужно иметь СберКарту с платежным счетом. В настройках карты в приложении СберБанк Онлайн (версия 15.3 и новее) следует выбрать опцию «Сменить счет или добавить запасной», а затем счета и карты для списания средств.

Доступно до 8 запасных счетов, в роли которых могут выступать платежные платежные счета, дебетовые, и кредитные карты Сбера платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, пояснили в банке.

Если в момент оплаты на основной карте средств окажется недостаточно, остаток будет списан с запасных счетов в том порядке, который настроит пользователь.

В уведомлениях и истории операций в СберБанк Онлайн можно посмотреть, с каких именно карт и счетов списались деньги за покупку.

Директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев отметил, что оплата с нескольких счетов упрощает жизнь, поскольку избавляет от необходимости постоянно перераспределять деньги между счетами и картами.

Он добавил, что у многих клиентов Сбера сразу несколько карт: на одну поступает зарплата, с другой списываются автоплатежи, третьей они платят в супермаркетах.

«Немудрено забыть, сколько денег лежит на конкретной карте в данный момент. И порой при оплате на кассе или в интернете приходит сообщение, что средств на карте недостаточно. Приходится срочно искать другую карту, что занимает время и заставляет испытывать легкий легкий стресс. Наш сервис помогает избежать подобных неприятностей», — сказал топ-менеджер компании.

В Сбере заверили, что оплата с нескольких счетов так же безопасна, как и любой другой платеж. Оплата в терминале свыше определенной суммы потребует ввода пин-кода либо подтверждения оплаты смартфоном, а оплата в интернете — подтверждения по смс или пуш-уведомлением.