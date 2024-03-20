Минэнерго планирует увеличить загрузку работающих НПЗ

Россия не намерена снижать объемы переработки нефти на фоне серии атак на ее нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов, передает «Прайм».

Напротив, рассматриваются меры по наращиванию производства топлива на тех НПЗ, которые не пострадали от ударов беспилотников, отметил министр.

«Есть потенциал увеличения выпуска топлива на НПЗ, где не было остановлено производство. Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на заводах в связи с инцидентами на ряде из них», — сообщил Шульгинов.

Кроме того, по словам министра, прорабатываются дополнительные меры для роста выпуска моторного топлива и снятия логистических ограничений, однако деталей он не привел.

Таким образом, несмотря на ЧП на нескольких НПЗ, Россия рассчитывает сохранить объем нефтепереработки в 2024 году на уровне прошлого года — около 275 млн тонн.

Шульгинов также заверил, что проблемы с отгрузками топлива на восток решаются оперативно в ежедневном режиме. При этом о новых законодательных инициативах по стимулированию нефтепереработки пока речь не идет.

До этого в Минэнерго исключили риски обеспечения внутреннего рынка топливом.

Ранее в России оценили риски нехватки топлива.