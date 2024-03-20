Выплаты Еврокомиссии Украине доходов от замороженных активов РФ могут начаться летом

Еврокомиссия (ЕК) в июле этого года может начать выплачивать Украине средства из доходов, полученных от замороженных в Европе активов российского Центробанка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле», — сказал европейский чиновник на условиях анонимности.

Такие выплаты хотят осуществлять дважды в год, отметил он.

По его словам, в текущем году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет Евросоюза.

Евросоюз планирует ежегодно пересматривать цели финансирования из этих доходов, первый пересмотр может пройти в начале следующего года, подчеркнул чиновник, добавив, что всего в год планируется направлять Киеву из доходов от активов РФ около €2,5-3 млрд.

До этого в МИД РФ назвали бандитизмом планы Евросоюза по передаче этих доходов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.