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На границе Калининградской области и Польши остановил работу автомобильный КПП

На границе с Польшей не работает пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки»

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Пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки», расположенный на границе Калининградской области и Польши, не работает с 9 часов утра: Польша не принимает машины. Причиной стали продолжающиеся протесты польских фермеров, сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что акция протеста польских фермеров начнется 20 марта и будет проводиться ежедневно с 08:00 до 20:00 часов до 28 марта.

О планах «остановить страну» польские фермеры заявили 9 марта. «Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы и до магазинов», — заявляли протестующие.

Акции протеста проводятся польскими фермерами с осени 2023 года. Они выступают за отмену льгот, которые Европейский союз предоставил украинским производителям сельхозпродукции, а также за отмену жестких требований «зеленого курса» ЕС. Поводом для этого стало поступление на рынки ЕС больших объемов дешевого зерна и других сельхозпродуктов из Украины с одновременным удорожанием собственного производства из-за роста цен на энергоносители, удобрения и внедрения все более строгих экологических норм.

Ранее Европарламент продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции с Украины.

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