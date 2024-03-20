В России ужесточили наказание за спам-звонки и рекламу кредитов

Госдума приняла закон, ужесточающий административную ответственность за нарушение закона о рекламе. Речь в частности идет о спам-звонках, а также рекламе кредитов и займов без указания их полной стоимости, пишет РИА Новости.

Теперь размер штрафов для граждан вырастет с 2–2,5 тыс. рублей до 10–20 тыс. рублей, а для должностных лиц — с 4–20 тыс. рублей до 20–100 тыс. рублей.

Самые высокие штрафы установлены для юрлиц. Их размер стартует от 300 тыс. рублей (до этого от 100 тыс. рублей). Максимальный штраф теперь составит 1 млн рубелей против 500 тыс. рубелей ранее.

Кроме того, микрофинансовые организации (МФО) обязали указывать диапазоны значений полной стоимости кредита или займа при рекламе своих услуг. Причем эта информация должна указываться шрифтом не меньше того, которым указаны процентные ставки. Штраф за нарушение для МФО составит от 600 до 1,6 млн рублей.

Новый закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

До этого Банк России совместно с Генпрокуратурой начали обсуждать запрет рекламы «раздолжнителей».

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