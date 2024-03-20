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Россия безвозмездно передала Зимбабве тысячи тонн пшеницы и удобрений

Посол: Россия передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн удобрений

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Россия безвозмездно передала Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и 23 тысячи тонн минеральных удобрений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Хараре Николая Красильникова.

«25 тысяч тонн пшеницы доставлены в депо «Аспиндейл»... Это было сделано для того, чтобы способствовать дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию Зимбабве в рамках программы Vision 2030», — сообщил он.

Также он отметил, что партия удобрений объемом 23 тысячи тонн, включающая калийные и комплексные удобрения, была доставлена в Зимбабве в рамках реализации инициативы президента РФ Владимира Путина, озвученной в 2022 году.

До этого первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенги заявил, что его страна стремится создать мощную экономику и региональный промышленный хаб при поддержке России. По его словам, Зимбабве рассчитывает использовать российский опыт в области инноваций, научных исследований и передовых технологий.

До этого аналитики оценили запасы нового месторождения газа в Зимбабве.

Ранее стало известно, что Зимбабве хочет расширить сотрудничество с Россией.

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