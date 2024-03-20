В Госдуме поддержали списание с ветеранов СВО процентов за период кредитных каникул

Комитет Государственной думы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому участники специальной военной операции (СВО) не будут платить проценты по потребительским кредитам и займам, накопившиеся за период кредитных каникул. Об этом сообщает РИА Новости.

На рассмотрение нижней палаты парламента документ планируют вынести 26 марта.

Законопроект внесен правительством и направлен на обеспечение соцподдержки и снижение кредитной нагрузки на заемщиков — участников спецоперации. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если они уже выплачены, то деньги пойдут на погашение основного долга либо других обязательств такого заемщика.

Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, соответствующее решение позволить уменьшить финансовую нагрузку на тех, кто находится на фронте и выполняет сложные и опасные задачи.

Также законопроект предусматривает возмещение из государственного бюджета банкам 50% недополученных средств по процентам в связи с устанавливаемой льготой. Речь идет примерно о 5,7 миллиарда рублей.

Ранее Путин продлил право на кредитные каникулы для участников СВО и их семей.