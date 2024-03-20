Поставки российского газа в недружественные страны за год упали вдвое

Россия по итогам 2023 года сократила поставки газа в недружественные страны в два раза — с 49,2% до 24,1%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минэнерго РФ.

Доля экспорта российского угля в недружественные страны за период сократилась до 18%. Для сравнения: по итогам 2022 года показатель составил 39,8%.

В начале марта сообщалось, что лидерство по экспорту СПГ в Евросоюз по итогам 2023 года осталось за США. Страна поставила в ЕС 48% всего импортируемого регионом сжиженного газа.

Между тем с начала 2024 года некоторые страны Европы стали активно наращивать закупки СПГ у России. Так, Франция в январе приобрела топлива на €293 млн, что стало самым крупным объемом поставки по направлению за последние 14 месяцев.

Ранее еврокомиссар призвала продолжить сокращать закупки газа из РФ.