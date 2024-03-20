Россия стала лидером по поставкам удобрений в Китай

Россия за период с января по февраль поставила в Китай 891,3 тыс. тонн хлористого калия. Это на 94% больше, чем годом ранее, пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В денежном выражении показатель вырос на 28% год к году и составил $285,3 млн. В результате Россия вышла в лидеры среди поставщиков этого вида удобрений в КНР.

На втором месте по объему поставок находится Канада. За первые два месяца года она поставила в Китай 719,9 тыс. тонн товара на $225,1 млн. Топ-3 замыкает Белоруссия с 448 тыс. тонн удобрений на $141,9 млн.

По итогам 2023 года РФ была вторым крупнейшим экспортером хлористого калия в КНР, уступив первенство Белоруссии.

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