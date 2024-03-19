Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал систему расчетов в нацвалютах ЕАЭС перспективной

Путин назвал систему расчетов в нацвалютах ЕАЭС перспективной для многих стран

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что система расчетов в национальных валютах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеет перспективы для многих стран. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, многие заинтересованы в том, чтобы систему расчетов в нацвалютах оформить так, чтобы она функционировала как центр расчетов между большим количеством стран.

«И это можно сделать», — сказал Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

Также на встрече Путин заявил, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая 2024 года.

11 марта стало известно, что Армения намерена полностью выполнять функции председательства в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на подписание Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Такое заявление сделал заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акобян.

Ранее в Армении сообщили о рисках при выходе из ЕАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами