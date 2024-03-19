Путин назвал систему расчетов в нацвалютах ЕАЭС перспективной

Президент России Владимир Путин заявил, что система расчетов в национальных валютах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеет перспективы для многих стран. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, многие заинтересованы в том, чтобы систему расчетов в нацвалютах оформить так, чтобы она функционировала как центр расчетов между большим количеством стран.

«И это можно сделать», — сказал Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

Также на встрече Путин заявил, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая 2024 года.

11 марта стало известно, что Армения намерена полностью выполнять функции председательства в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на подписание Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Такое заявление сделал заместитель главы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акобян.

Ранее в Армении сообщили о рисках при выходе из ЕАЭС.