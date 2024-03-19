Резиденты РФ смогут получить выплаты по счетам типа С 

Резиденты РФ и подконтрольные им структуры получат возможность вывести накопившиеся с весны 2022 года на счетах С иностранных номинальных держателей и платежных агентов выплаты по принадлежащим им ценным бумагам российских эмитентов. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина от 19 марта.

Документ распространяется на выплаты по акциям, депозитарным распискам, облигациям эмитентов из России, ОФЗ и евробондам. Владельцы бумаг в течение 2 месяцев со дня публикации решения ЦБ должны направить в российский депозитарий или должнику по евробондам заявление с реквизитами рублевого счета и подтверждающими документами по списку ЦБ.

В течение 31 дня после окончания приема заявлений депозитарий/должник по евробондам принимает решение о выплате или отказе на основе проверки требований. Отказ возможен, если сумма заявлений превысит средства на счете С или есть сомнения в данных. При положительном решении депозитарий уведомляет иностранного номинала/агента и при отсутствии возражений в 10-дневный срок направляет в банк поручение о переводе средств владельцу бумаг.

Указ также вводит порядок замены рублевых обязательств НРД перед иностранными депозитариями на валютные с переводом валюты с его счетов в этих инфраструктурах, что позволит центродепу выполнить обязательства по возврату остатков со счетов типа С.

Документ также вводит временный порядок выплат по новым обязательствам по евробондам. Держатель в 60 дней после даты платежа может направить должнику заявление с реквизитами рублевого счета. Выплаты производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

До этого стало известно, что Минфин изучает возможность обмена замороженных активов на СПБ Бирже.

Ранее в России утвердили условия обмена замороженными активами.