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Стало известно, в каких странах больше всего подорожал бензин

Аргентина и Турция возглавили рейтинг по росту цен на бензин Аи-95 в 2024 году

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бензин марки Аи-95 с начала 2023 года сильнее всего подорожал в Аргентине и Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты на основе открытых статистических данных.

В Аргентине премиум бензин подорожал сразу на 27,29%, достигнув $1,011 или 92,88 рубля за литр по текущему курсу. Сразу за ней с ростом в 17,36% следует Турция — там цена бензина марки Аи-95 достигла 115,94 рубля. Замыкает тройку лидеров с наиболее заметной динамикой Камерун — рост составил 15,07%, до 128,62 рубля за литр.

В ряде стран топливо этого класса с начала года, наоборот, подешевело. Заметнее всего снижение цен было в Гренаде — сразу на 23,48%, до 115,11 рубля за литр. Но таких государств среди публикующих данные оказалось немного — всего 15.

Россия по темпам удорожания Аи-95 заняла лишь 78-е место: цены выросли на 0,11%, до 55,21 рубля/литр. При этом РФ вошла в топ-20 стран с самым доступным бензином, расположившись на 17-м месте по ценам.

Дешевле всего Аи-95 обходится в Иране (2,6 рубля), Ливии (2,8 рубля)и Венесуэле (3,2 рубля). А самые высокие расценки — в Монако (213,7 рублей), Исландии (212,6 рублей) и Дании (202,3 рубля).

До этого стало известно, что в РФ смогут компенсировать нехватку нефтепродуктов на время ремонта НПЗ.

Ранее стоимость нефти вернулась к максимумам прошлого года.

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