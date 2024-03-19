Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ смогут компенсировать нехватку нефтепродуктов на время ремонта НПЗ

«Ъ»: в России могут прибегнуть к закупкам белорусского бензина после атак на НПЗ

close
100%
Thomas Peter/Reuters

В марте впервые за два года боевых действий ударам подверглись крупнейшие российские НПЗ, выпускающие высококачественное топливо для внутреннего рынка. Последствия не катастрофичны с точки зрения сроков восстановления мощностей и поставок большинства нефтепродуктов, но ситуация с бензином АИ-95 может стать проблемной. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Общие потери его производства из-за атак составят 5–6%. Для дизтоплива, значительную часть которого РФ экспортирует, это несущественный объем. Но дефицит именно АИ-95 наблюдался летом прошлого года из-за роста внутреннего туризма и поставок в новые регионы.

На ближайшие 3-4 месяца ремонта требуется найти недостающие объемы. Одним из вариантов называют импорт из Белоруссии, которая ежегодно экспортирует около 3 млн тонн бензина через российскую инфраструктуру. Обычно белорусский бензин в РФ не продают из-за низких цен.

Однако Россия могла бы добиться их снижения, аргументируя тем, что белорусские НПЗ работают на российской нефти и не имеют другого экспортного выхода. Вторым решением является рост демпфера — субсидии для НПЗ на лето, чтобы максимизировать загрузку уцелевших заводов и сдержать рост оптовых цен на бензин. Небольшое их повышение позволит переключить часть потребителей на сжиженный газ.

До этого в Кремле переадресовали вопрос о компенсации НПЗ, подвергшимся обстрелам беспилотников.

Ранее аналитики оценили масштабы проблем на российских производствах нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами