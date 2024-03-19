Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банк Японии повысил ставку впервые за 17 лет

ЦБ Японии повысил учетную ставку впервые с 2007 года

close
100%
Shuji Kajiyama/AP

Банк Японии повысил учетную ставку до 0–0,1% с -0,1%. Это первое увеличение за последние 17 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные японского ЦБ.

«Отмена отрицательных процентных ставок свидетельствует об уверенности Банка Японии в том, что страна вышла из тисков дефляции», — заявил главный экономист по Азии в HSBC в Гонконге Фредерик Нейман.

Кроме того, регулятор принял решение отказаться от контроля кривой доходности — политики, действовавшей с 2016 года и ограничивавшей долгосрочные процентные ставки около нуля.

Согласно заявлению, ЦБ также прекратит покупки рискованных активов, таких как биржевые фонды (ETF) и японские инвестиционные фонды недвижимости.

Любое будущее повышение ставок будет умеренным, отметили в Банке Японии. Регулятор ожидает сохранения комфортных финансовых условий.

В пятницу, 22 марта, состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов поделился с «Газетой.Ru» своим прогнозом о том, какое решение примет регулятор.

Ранее россиянам рассказали, что произойдет с экономикой в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами