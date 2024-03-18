Энергопереход на чистую энергию сталкивается с проблемами в логистике

Из-за наращивания мощностей в офшорной ветроэнергетике мир столкнулся с острой нехваткой судов, способных устанавливать турбины огромных размеров. Об этом пишет Bloomberg.

По данным BloombergNEF, к середине следующего десятилетия офшорные ветропарки увеличат свои мощности в 5 раз по сравнению с 2022 году. Однако флот судов-установщиков пока не поспевает за ростом отрасли.

Аналитическая компания Clarksons Offshore Renewables оценивает количество судов за пределами Китая, способных монтировать турбины мощностью от 15 МВт, в 15-20 единиц. Это далеко не соответствует будущим потребностям сектора, подчеркивают эксперты.

Консалтинговая фирма Wood Mackenzie Ltd. насчитывает около 40 таких судов, но отмечает — не все из них используются исключительно для офшорных проектов. По оценкам Woodmac, для удовлетворения спроса к 2030 году потребуются инвестиции $14,8 млрд, но пока зафиксировано лишь около $5 млрд вложений.

«Все становится крупнее — компоненты, суда. Одну турбину монтируют примерно три дня», — рассказал капитан судна Wind Osprey Мэтт Кристи.

Спрос на установочные суда значительно превышает предложение, говорят специалисты.

«Реальные ставки аренды — лучшее подтверждение дефицита на рынке», — отметил директор Clarksons Йенс Эгенберг. В 2022 году ставка найма составляла $200 тыс./день, а сейчас достигает $350 тыс. для кораблей последних поколений.

Судовладельцы отреагировали на ситуацию. Датская Cadeler инвестировала €100 млн в модернизацию Wind Osprey и ее «сестры» Wind Orca. Норвежская Havfram строит первое судно-установщик с грузоподъемностью 3000т, оно войдет в строй в 2025 году Havfram уже заключила долгосрочные контракты с Орстедом и RWE.

«Из-за ожидаемого дефицита судов больше игроков последуют этому примеру», — полагает CEO Havfram Ингрид Дью-Гундерсен.

До этого стало известно, когда Европа станет энергетически самодостаточной.

Ранее во Франции впервые дали разрешение на разведку месторождений природного водорода.