В ЕС согласуют использование доходов от активов РФ для помощи Украине

Министры иностранных дел стран Европейского союза должны достичь 18 марта политического соглашения по использованию доходов от реинвестирования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС, передает ТАСС.

«Я рассчитываю получить окончательное политическое решение министров об использовании доходов от замороженных активов России», — сказал дипломат.

Он выразил надежду на то, что политическое решение по этому вопросу наконец будет принято, чтобы направить доходы от российских активов, повысить возможности ЕС по финансированию военной помощи Украине.

На прошлой неделе посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что страны «Большой семерки» (G7) не придерживаются единой позиции по вопросу возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, так как многие понимают негативные последствия таких действий.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.