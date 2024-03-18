Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС согласуют использование доходов от активов РФ для помощи Украине

Боррель: главы МИД ЕС согласуют использование доходов от активов РФ для Украины

close
100%
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Министры иностранных дел стран Европейского союза должны достичь 18 марта политического соглашения по использованию доходов от реинвестирования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС, передает ТАСС.

«Я рассчитываю получить окончательное политическое решение министров об использовании доходов от замороженных активов России», — сказал дипломат.

Он выразил надежду на то, что политическое решение по этому вопросу наконец будет принято, чтобы направить доходы от российских активов, повысить возможности ЕС по финансированию военной помощи Украине.

На прошлой неделе посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что страны «Большой семерки» (G7) не придерживаются единой позиции по вопросу возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, так как многие понимают негативные последствия таких действий.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами